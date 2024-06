Lilleküla skandeerituim mees Jürgen Henn: aitäh meeskonnale ja aitäh fännidele!

Henn märkis, et Markus Poom ja Martin Miller lähevad Iirimaale koduklubi juurde ega sõida Leedus peetavale finaalmängule. «Balti turniir on koht, kus on võimalik midagi võita. Me ei tohi karta, et fännid meilt seda ootavad. Peamine on see, et fännid tuleksid õhinal staadionile,» vaatas Henn finaali poole.