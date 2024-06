Kergejõustiklane puhkes EMil intervjuu ajal nutma: ma ei suuda enam

«Ma ei taha elus püsida, vaid elada. See on jõudnud piirini, kus ma ei suuda seda enam taluda,» vahendas Ahlbergi sõnu väljaanne Expressen.

Ahlberg tunnistas juba paar aastat tagasi Eugene'i MMil, et tal on vaimse tervisega probleeme. Näiteks olid tal hommikuti paanikahood. Ahlberg leidis abi ja on end kohati paremini tundnud. Nüüd on tal taas probleeme tekkinud. Ta tunneb, et on sportlasena kõik mängu pannud, kuid ta pole arenenud.