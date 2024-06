OTSEBLOGI Irina Embrich tuli 43-aastaselt Euroopa meistriks!

EM on viimane suur võistlus enne järgmisel kuul algavaid Pariisi olümpiamänge. Eestlastest pääses sinna teatavasti ainult Differt, võistkondlikult ei õnnestunud seekord mängudele jõuda.

Küll on EM oluline võistlus seetõttu, et EOK rahastus edasiseks on mulluste tulemuste põhjal tagatud ainult Differtile. Ülejäänud naised vajavad EMilt medalit – kas individuaalset või võistkondlikku.