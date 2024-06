Kahekordne olümpiavõitja sai koduaias väga raskelt viga

«Komistasin aias astmel ja suutsin kuidagi pahkluu välja väänata, sääreluu ja pindluu murda ja kaks sidet rebenesid. See oli teisipäev ja ma olen sellest ajast saati printsessirežiimis olnud (see võttis terve meeskonna kiirabi arste ja õdesid, et Tuhkatriinu jalg uuesti joonde saada). Mul oli operatsioon luude kinnitamiseks ja sidemete parandamiseks,» ütles Archibald.