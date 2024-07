Jari-Matti Latvala karjäärist sõitjana: võidusoov oli üle mõistuse

«Lähtepunkt oli see, et tahtsin olla ralli maailmameister. See oli minu jaoks kõik. Arvasin, et võitmine on viis meistritiitli võitmiseks, aga vahel unustasin natuke ära, millal tuleb gaas põhja panna ja riskida ja millal mitte,» räägib ta Kovin paikka podcast'is.