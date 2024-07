Tänaku tiim võib WRC-sarjast lahkuda

Väljaanne Autosport teatab, et Hyundai kavatseb alates 2026. aastast lüüa kaasa sportautode sarjas WEC. Lisaks on ettevõttel soov osaleda Le Mansi 24 tunni sõidul.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ei kinnitanud, et töö prototüüpidega on juba käimas. Samas sõnas mees, et Hyundai plaanib tulevasi ambitsioone täpsustada millalgi hiljem.