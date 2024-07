Rally Estonia on jaotatud kahesse ossa. Üks on ERC arvestus, mille parim tuleb ralli üldvõitjaks. Teine on Eesti meistrivõistluste arvestus, kus teevad teiste seas kaasa ka Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1). Nemad alustavad katseid ERC-meestest palju hiljem, seega läheb nende aegade otseblogisse jõudmisega omajagu aega.