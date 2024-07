Vorm üha paraneb! Jefimova püstitas juba EMi eelujumises hooaja tippmargi

Tegemist on Jefimova hooaja tippmargiga. Seni oli see kulla toonud Euroopa täiskasvanute meistrivõistluste finaalis ujutud 1.06,41. Isiklikust rekordist jäi Jefimovat lahutama kõigest 0,18 sekundit. Võib märkida, et tegemist oli alles eelujumisega ning üldjuhul on Jefimova saanud õhtuti paremaid aegu kui hommikul.