Vaata, kes saavad suvel ennast uuele peatreenerile Heiko Rannulale näidata

«Korvpallikodu eesmärk on jätkuvalt sama, mis ka möödunud aastatel – teha mängijatega kvaliteetne ettevalmistusprogramm selleks, et kui nad suve teises pooles liituvad koduklubidega, siis ollakse heas vormis. Teine eesmärk on meeskondlik ettevalmistus sügiseseks EM-valikaknaks, et vaadata üle taktikalisi käike,» rääkis koondise peatreener Rannula pressiteate vahendusel.