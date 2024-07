Jaapanisse siirdunud Kotsar: saan valiksarjas koondist esindada. Toijala: Maik saab suure rolli

«Korvpall on Jaapanis viimastel aastatel olnud suures tõusujoones ja tahan olla osa selle kasvust. Vestlused, mis mul olid nii Jukka Toijala kui ka Lassi Tuoviga (B-Corsairsi treenerid – V. A.), olid väga positiivsed kohe algusest saati. Nägin nende visiooni, nende usaldust minusse ja minu rolli meeskonnas.

Usun, et Jaapan on väga hea elukoht minu perele, sealne kultuur on ilus ja huvitav ning ootame huviga seda uut hooaega ja peatükki,» andis Kotsar Postimehele ülemineku kohta kommentaari.

Kuidas jääb kaugele maale siirdumisel Eesti koondise esindamisega? On meil ju novembris ja veebruaris ees tähtsad EM-valikmängud, kus laual on pääs järgmise aasta finaalturniirile. «Koondise asjus on klubiga kokkulepe, et võin esindada koondist valiksarja mõlemas aknas,» teatas Kotsar.

B-Corsairsi abitreener, endine Eesti koondise peatreener Toijala oli juba kümmekonna päeva eest öelnud, et klubi on Kotsarist huvitatud. Ta selgitas Postimehele valiku tagamaid.

«Kui oli selge, et lähen abitreeneriks, arutasime Lassiga, millist meeskonda tahame ehitada. Maik on kvaliteetne, Euroliiga tasemel mängija ja tema saamine on klubi jaoks väga kõva sõna. Lisaks on oluline see, milline on iga mängija inimesena, ja Maik on meile teada,» ütles Toijala.

Ta lisas: «Eelmisel klubihooajal polnud ta päris see Maik, kes on suuteline olema. Yokohamas on meil talle pakkuda hea koht, kus tippu tagasi tulla ja mängida suuremat rolli. Koondisest ju tean, et ta suudab palju enamat kui viimastel hooajal Baskonias.

Maigil on Jaapani liiga jaoks väga head oskused. Seal mängitakse kiiret korvpalli, aga Maigil on selle jaoks piisav kiirus olemas. Tal on korralik pallikäsitsus, ta suudab mängida korvi all ja ka veidi kaugemal, väga hea sööt. Lisaks on kaitses võimeline kate kattes mängus väga tõhusalt tegutsema.»

Toijala siirdub Jaapanisse juba kümmekonna päeva pärast ja alustab kohalike mängijatega töötamist. Välismängijaid ootab B-Corsairs augusti keskel. Liigahooaeg läheb lahti oktoobril alguses.