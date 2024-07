Ogier tõi välja Läti ralli suurima plussi

«Ootan väga mu hooaja esimest täisgaasi rallit. Uus ralli on tore, sest see ongi päris ralli: uute teede õppimine ja nende üles kirjutamine, mitte vanade videote pähe õppimine,» sõnas testikatse esimesel läbimisel kolmandat aega näidanud prantslane.

Ühtlasi kinnitas ta, et Poola ralli eel toimunud õnnetus on praeguseks ajalugu ja ta tunneb ennast hästi. «Tunne on hea. Tervis on korras ja kõik on hästi, muidu poleks ma ka autos tagasi ja riske võtmas,» sõnas Ogier.