Paul Aroni ülemusest sai F1 tiimipealik

36-aastane Oakes on endine võidusõitja ning kuulus 2000ndate keskel ka Red Bulli järelkasvutiimi. 2015. aastal lõi ta Hitechi vormelitiimi ning on olnud selle juht kuni tänase päevani. Juuli viimasel päeval kinnitati aga kuluaarides levinud kuulujuttu, et Oakes’ist saab Alpine’i F1 meeskonna juht.