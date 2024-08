OTSEÜLEKANNE Millist minekut näitavad eestlased orienteerumise EMil?

Postimehe ja Duo 5 otseülekanded orienteerumise EMilt:

Lühirada on tehniliselt kõige keerulisem orienteerumise distsipliin. Eestlaste seni parim tulemus pärineb 2022. aastast, mil Rakveres peetud EMil tuli Evely Kaasiku hõbedale. Ungari metsadistantsidel toimuval lühiraja võistlusel on naistel 18 ja meestel 22 kontrollpunkti.

Tavarada on klassikaline orienteerumisdistants, kus kõige olulisem on teevalik. Meestel on seal rajal 26 ja naiste 22 kontrollpunkti.