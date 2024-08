Ogier: Neuville'i pidev hädaldamine tüütab mind

40-aastasel prantslasel on käsil kolmas osakoormusega hooaeg. See tähendab, et enamasti pole ta kruusarallide saabudes esimene startija ehk pääseb sõidujoone sisse lükkamisest.

Nõnda on hõlpsam ka hea tulemuse saavutamine. Näiteks tänavu on Ogier'l ette näidata Portugalist ja Soomest võit, Sardiiniast ja Lätist teised kohad.

«Ütlesin juba hooaja eel, et tunnen end kruusal hästi. Tahtsin Soomes veel võistelda. Tegemist on väga väljakutsuva ralliga. Aga enamasti olen seal esimesena rajale läinud. Tavaliselt on see võidulootusi hävitanud,» arutles Ogier usutluses Motorsport Aktuellile.