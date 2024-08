Kristin Tattar enne MM-tiitli kaitsmist: olen rahulikum, enesekindlam ja võtan rahulikumalt

Kettagolfi MMi esimene võistlusring toimub kolmapäeval, ent enne seda vestles Tattar meediaga. Eestlanna, kes on teinud väga palju tööd oma vaimuga, selgitas, kuidas ta suudab emotsioonidega võistluste ajal toime tulla.

«Olen aastatega õppinud nende emotsioonidega toime tulema. Veel eelmisel aastal toimunud mõnel suurturniiril ei suutnud ma üldse magada. Olin nõnda ärevil. Nüüd mõtlen, et kuidas suutsin seda teha (edukalt mängida - toim.), kuna see tundub võimatu. Olla nõnda ärevil ja muretseda tuleviku pärast. Isegi olukorras, kus tean, et ei peaks seda tegema. Samuti ütlesin seda endale pidevalt.