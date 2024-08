OTSEBLOGI Klassi maksma pannud Madridi Real võitis 3:0, Mbappe ei suutnud Heinale väravat lüüa

Enne mängu:

Arusaadavalt on just Madridi klubi kohtumise favoriidiks, kuid illustreerimaks, kui suured käärid kahe meeskonna vahel on: Realid on 80 aasta jooksul omavahel liigas varem vastamisi läinud 47 korda ning Valladolidil on ette näidata kõigest kolm võitu ja neli viiki.