Latvala tunnistas valusat tõde

«MM-sarjas läheb nüüd raskemaks ja meil on jäänud vaid neli võistlust. Kreeka Akropolise ralli võib teadupärast olla üsna karm. Kivi on palju ning autod ja rehvid võivad puruneda,» ütles Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala.

«Vajame seal edu, kui kavatseme võidelda meeskonna meistritiitli eest ja seda me loomulikult tahame. See nõuab aga edu võistlusel ja ka pühapäeval,» rõhutas Latvala.