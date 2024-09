OTSEÜLEKANNE Ela kaasa Tallinna Sügisjooksule

Sel nädalavahetusel on Tallinn rahvasportlaste päralt, kes läbivad pealinna tänavatel erinevaid jooksudistantse. Laupäeval on kavas nii poolmaraton (21 km) kui ka Tallinna Sügisjooks (10 km). Viimasele on kõikide huvilistel võimalik kaasa elada nii läbi Postimehe kui ka korraldajate-poolse kaamera.