Heiko Rannula: meie suurim mure on seotud Smithi tervisega

Ta lisas, et võimaliku uue mängija otsimiseks on juba hilja, täna on ülesandmise viimane päev. Meistrite liiga kvalifikatsiooni esimese kohtumise peab Kalev täpselt kahe nädala pärast. Kõik kvalifikatsioonimängud peetakse Türgi kuurortlinnas Antalyas.