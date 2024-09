See pole nali: jalgpallur aevastas end vigaseks

Klubi mänedžer Ian Evatt sõnas ajalehele Bolton News, et 26-aastane Adeboyejo sai seljavigastuse. «Ta tegi üsna tugeva aevastuse – Victor on võimas poiss ja isegi tema aevastused on võimsad,» ütles ta.

«Ta tundis ribide vahelt kerget praginat ning me loodame, et see on vaid kõhre või lihastega seotud probleem, kuid enne uuringuid ei saa me täit selgust,» lisas ta.