13-aastane Kanada tulevikulootus sattus raskesse õnnetusse

Kunstadti tabas mäe peal T-bar suusalift, mis paiskas neiu õhku. Ta kukkus nii õnnetult maapinnale, et murdis mitu selgroolüli ja roiet.

Juba on käimas rahakogumiskampaania, et kandalanna saaks oma kodumaale ravile saata. Veebilehel gofundme.com on Kunstadile kogutud juba üle 300 000 dollari. «Lilyle seisab ees pikk teekond ja ta vajab meie kogukonna toetust,» postitas Kanada suusameeskond Instagramis.