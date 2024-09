FIA-s pettunud Ogier: kahju, et meid vaigistatakse

Prantslane startis avapäeval katsetele teisena, seda MM-sarja liidri Thierry Neuville'i kannul. Avakatse järel pritsis 40-aastane prantslane tuld ja tõrva ning oli kohtunike peale pahane, et nad kolmeminutilist stardivahet ei suurendanud, sest ees sõitnud Neuville'i auto alt tulnud tolm segas tema sõitu.

«On tüütu näha, et meie spordiala ei õpi kunagi. Nad teadsid, et tolm tuleb, aga nad ütlevad, et ei saa vahesid suurendada. Mis teie peas toimub? Mitte midagi. See on hull,» saatis Ogier esimese katse finišis kriitikanooled teele.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) ja võistluse žürii jaoks oli Toyota sõitja käitumine liiast. Kuigi ta teise katse järel vabandas, et läks üle piiri, leidis võistluste žürii, et FIA, võistluse korraldajate, kõikide ametnike ja vabatahtlike maine kahjustamise tõttu tuleb Ogier’ile määrata karistus. Nii otsustatigi trahvida Ogier’d 30 000 euroga, kuid ta peab summa välja käima, kui ta saab järgmise kahe aasta jooksul hakkama veel sarnase teoga.

Nüüd on Ogier Prantsuse väljaandele AutoHebdole antud intervjuus juhtunust rääkinud. Ta ei tunne, et ta läks oma kriitikaga liiga kaugele. «Kreekas oli kaks probleemi. Esimene puudutab tolmu ja FIA-t, mis oli tugevalt seotud ohutusega. See on kurb, et nad üritavad meid sellistes küsimustes vaigistada,» kurtis prantslane.

Ta mõistab osaliselt kohtunike otsust, kuid pole siiski täielikult nõus saadud karistusega. «Ma palusin Kreeka rallil kohtunikelt vabandust. Just selle eest, kuidas ma end väljendasin. Minu poolt valitud sõnad polnud ehk kõige paremad. Kuigi solvanguid või midagi liiga dramaatilist sel ajal ei olnud.

Tegin neile ka selgeks, et jätkan nende ohutusega seotud küsimuste tõstatamist, sest minu arvates on vastuvõetamatu, kui jätaksin need teemad tähelepanuta,» selgitas MM-sarjas kolmandaks langenud Ogier.

Järgmine etapp sõidetakse juba sel nädalavahetusel Tšiilis.