Uue MM-ralli peaproov kulges viperusteta

«Riigi presidendi Santiago Peña kohalolek neljapäevasel tseremoniaalstardil andis meile ka kinnitust, et Paraguay valitsus on täielikult selle projekti taga,» jätkas ta.

«Ralli on Paraguays äärmiselt populaarne, millele viitab ka tõsiasi, et testvõistlusel oli stardis koguni 17 Rally2-masinat. Ootame väga, millise kire ja entusiasmiga siinsed fännid MM-sarja tervitavad. Meie mõistame hästi, et tegemist on uue ja põneva peatükiga MM-sarja jaoks,» lausus Larkin.