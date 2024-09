Neuville võib sel nädalal kindlustada MM-tiitli. Kuidas?

Meenutagem aga, et Tänaku ainus null on tulnud Soomes, kui ta tegi koos kaardilugeja Martin Järveojaga avapäeval karmi avarii ja katkestas. Kui see üks õnnetu juhus välja jätta, on Tänak minimaalselt teeninud ühelt MM-etapilt kuus punkti, Ogier seevastu 13.