Hyundai pole Evansi ajamuudatusega päri, kohtunikud lükkasid protesti tagasi

Esialgu lõppes reedene päev seega teadmisega, et Tšiili ralli liider on Ott Tänak, kelle edu Evansi ees on 0,4 sekundit. Sama päeva õhtul neid nominaalaegu aga muudeti, misjärel kerkis britt üldarvestuses ise kolme sekundiga Eesti ralliässa ette liidriks. Olgu öeldud, et ülejäänud kohad esikümnes ei muutunud.