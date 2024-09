PUNKTITABEL Tänak hiilis veidi Neuville'ile lähemale, kuid belglasel on MM-tiitel siiski praktiliselt käes

Sellest hooajast on kasutusel süsteem, kus laupäeva järel esikohal olev sõitja saab 18 ning tema järel tulevad sõitjad vastavalt 15, 13, kümme, kaheksa, kuus, neli, kolm, kaks ja ühe silma.

Oluline on märkida, et punktide teenimiseks peavad sõitjad pühapäeval ralli lõpetama. Nad võivad küll oma laupäevaselt kohalt langeda või tõusta, aga katkestamine on silmade teenimiseks keelatud.