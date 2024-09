Laupäeva kolmandana lõpetanud Tänak: ootasime viimastelt katsetelt täiesti vastupidiseid tingimusi

«Meil oli hea hommikupoolik, hoolimata sellest, et kaotasime vähese haarduvuse tõttu auto tagumise osa üle kontrolli ja tegime spinni – õnneks läks kõik hästi ja midagi halba ei juhtunud,» sõnas Tänak Hyundai pressiteates.

«Meie ajad ei olnud täna (laupäeval - toim) Toyotadele väga lähedal: eilne (reede - toim) oli nii segane, mistõttu ei paistnud see hästi välja, aga täna (laupäeval -toim) nägime, et vajalikes kohtades ei saanud me kiirust üles,» lisas ta.