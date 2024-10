OTSEBLOGI Rabedalt, aga tuleb! TalTechi lahutab euromängu avavõidust üks geim

Enne mängu

«Selge on, et asjad ei suju nagu peaks ja suuresti jääb meie mäng rünnaku taha. Aga kokkuvõttes pole see ühes või kahes mängijas kinni, kõigil on vaja juurde panna. Meie probleemid pole füüsilise taga, vaid tekkinud on mingisugune vaimne kramp ja pole olnud liidrit, kes võtaks raskel hetkel enda peale ja veaks välja,» sõnas Toobal.

«Pärast nädalavahetuse Cronimet liiga kaotust Jekabpilsile olid meil meeskonnaga tõsised jutuajamised ja ka mängijad said ise palju rääkida. Enne Maribori mängu on meil kaks trenni aega, et Audentese saaliga harjuda, ent selge on seegi, et ühe päevaga kardinaalseid muudatusi oodata on raske. Kogemusi meil ju on, meil on koondise kapten [Andri Aganits], palju aastaid välismaal mänginud mees [Keith Pupart] ja olümpial osalenud mängija [Lincoln Williams], eks nende otsa vaadatakse, kui raskeks läheb.