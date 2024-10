OTSEÜLEKANNE JA -BLOGI Kaljulaid, Sõõrumaa või Teigamägi – kes valitakse Eesti Olümpiakomitee presidendiks?

President Kersti Kaljulaid kogus 45, EOK praegune president Urmas Sõõrumaa 25 ja EOK praegune asepresident ning Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi 17 toetushäält. Samas on oluline rõhutada, et mitte miski või keegi ei taga, et avalikult toetust avaldanud liikmed ka täna samamoodi otsustavad. Hääletus on salajane.