Tänak viimaste MM-rallide eel: eesmärk on koguda maksimumpunktid

Belglase edu saarlase ees on 29 punkti, kahe etapiga on laual veel maksimaalselt 60 punkti. Matemaatiline võimalus on maailmameistriks tulla ka Toyota sõitjatel Sébasiten Ogier’il ja Elfyn Evansil, kes jäävad Neuville’ist maha vastavalt 41 ja 46 punktiga.