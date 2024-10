Serena Williams tegi kaelalt ehmatava avastuse

Serena Williams on ajaloo üks edukamaid tennisiste, kel ette näidata 23 suure slämmi võitu ja neli olümpiakulda (1 üksik- ja 3 paarismängus). WTA-tasemel turniirivõite on tal ette näidata 73, enamat on ajaloos suutnud vaid neli naist.