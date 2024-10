Sünnipäeva tähistanud Tänak andis mõista, et tänavune ralli tõotab varasemast kergem tulla

«Katsed on kenad. Tšehhi omad on nõudlikumad, aga Saksamaa omad on kergelt ringrajalaadsed,» sõnas Tänak ning andis mõista, et kuna korraldajad on sel aastal paigutanud kurvidesse ka palju lõikamisvastaseid (anti-cut) poste, võiksid teed tagumistele ja teisteks läbimisteks isegi võrdlemisi puhtaks jääda.