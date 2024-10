Tänak tiitliduellidest: praegu pole kindlat strateegiat, mida saaks paika panna

«Esimesel päeval kontrollin teed üle: need on päris nõudlikud, sest seal on palju pori. Laupäeval ja pühapäeval sõidame Saksamaal ning Austrias, kus olukord näib olevat palju puhtam ja ühtlasem. Tänavu pole ilmastikuolud nii muutlikud kui mullu, aga vaatame, millised üllatused meid veel ees ootavad. Loodetavasti läheb meil sujuvalt,» sõnas ta Hyundai pressiteenistusele.