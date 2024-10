Manchester Unitedi uus peatreener alustab tööd alles novembri lõpus

The Guardian vahendab, et United maksab 39-aastase treeneri eest 10 miljonit eurot ning Inglismaa kuulsaima vutisatsi tüüris on portugallane 2027. aastani. Amorimi käe all mängib Sporting veel kolm kohtumist, sealhulgas sõidetakse järgmise nädalal külla Meistrite Liigas Manchester Cityle. Tema esimene mäng Unitedi juhendajana on 24. novembril Inglismaa kõrgliigas Ipswichi vastu.