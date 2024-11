Veel üks Eesti korvpallikoondislane sai välismaal raske põlvetrauma

Ostrow Wielkopolski Stali mängumees Rosenthal tegi Poola liiga ühe soosiku Wloclaweki Anwili vastu hea partii, kogudes 30 minutiga 13 punkti ja 8 lauapalli. Paraku mängis meeskond lõpus edu maha ja kaotas 85:87, kuid veel kehvem on teade, et Rosenthal vigastas kohtumise päris lõpus väga raskelt põlve.