Kurb tõsiasi: Soome autospordi 40-aastane uhke seeria saab otsa

Kui Sauber ei teeni viimase kolme etapiga ühtegi punkti, jäävad nad nulli silma peale. Viimati läks neil niivõrd kehvasti 2014. aastal. Tänavu on nende parimaks kohaks Zhou 11. positsioon avaetapil Bahrainis.

On ülimalt tõenäoline, et nii Zhou kui ka Bottas jäävad uuel aastal sõitjakohata, sest ametlikult on uueks hooajaks ainult üks koht vaba: Red Bulli tütartiimis RB, kuhu Zhou ega Bottas pigem liigu.