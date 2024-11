Tuuli Tomingas hooaja eel: ma ei ole päris täpselt iseendast veel aru saanud

«Vorm iseenesest on väga okei olnud. See seisund on olnud väga kõikuv. Koju jõudes olen tähele pannud, et kui nädal on kodus oldud, siis hääbun päev-päevalt. Kodus on see režiim teine ja hästi palju on muud majandamist. Aga kui laagrisse jõuan, siis läheb kõik paika ja laagri lõpus on kõik jälle hästi. Jõudlus ja kõik on parem, kui eelmine aasta, aga eks elu näitab,» rääkis Tomingas ETV-le.