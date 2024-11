Kui vaadata otsa punktitabelile, siis individuaalses heitluses on kõik kaardid Neuville'i käes, kes edestab Tänakut 25 punktiga. Jaapanis on küll maksimaalselt võimalik saada 30 punkti, kuid arvestades tänavust punktisüsteemi, kus punkte on võimalik teenida nii reede-laupäeva kui eraldi ka pühapäeva eest, on belglasel pigem keeruline olukorda ära käkerdada.

Sõitjate hetkeseis: 1. Neuville 225, 2. Tänak 200, 3. Evans 185, 4. Ogier 166

Võistkondlikus arvestuses on seis põnevam, sest seal on Hyundai edu Toyota ees 15 punkti ning maksimaalselt on Jaapanis võimalik saada 55 silma.

Tiimide hetkeseis: 1. Hyundai 526, 2. Toyota 511, 3. M-Sport 267