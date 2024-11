Thierry Neuville sai juba enne Jaapani ralli algust karistada

36-aastasel Belgia rallitähel on hooaega lõpetaval Jaapani MM-rallil võimalus napsata oma esimene maailmameistritiitel. Neuville'il on MM-sarjas oma meeskonnakaaslase Ott Tänaku ees 25-punktine edu, seega kroonitakse ta kindlalt meistriks, kui saab viimasel etapil vähemalt kuus punkti.