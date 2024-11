VILLE ARIKE Eesti korvpallikoondis võib nädala lõpuks jõuda EM-finaalturniirile

Meenutuseks alagrupi tabeliseis kahe veebruaris toimunud vooru järel: Eestil on kaks võitu, Põhja-Makedoonial ja Leedul üks, Poolal mitte ühtegi. Finaalturniirile pääseb igast grupist kolm meeskonda, aga kuivõrd Poolal ühe korraldajana on koht juba tagatud, käib võitlus ainult Eesti, Leedu ja Põhja-Makedoonia vahel. Ning teadmisega, et Poola roll on vett segada.