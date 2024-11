Enne mängu

Kahe veebruaris toimunud vooru järel on alagrupi seis selline: Eestil on kaks võitu, Põhja-Makedoonial ja Leedul üks, Poolal mitte ühtegi. Finaalturniirile pääseb igast grupist kolm meeskonda. Poolal on ühe korraldajana koht juba tagatud, võitlus käib ainult Eesti, Leedu ja Põhja-Makedoonia vahel.