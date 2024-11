Kui lähedal on Eesti EM-finaalturniirile? Haamrid ja peitlid on igatahes valmis

Eesti kuulub neljasesse alagruppi koos korraldajamaa Poola, Leedu ja Põhja-Makedooniaga. Koos Poolaga, kelle koht finaalturniiril on juba kindel, pääsevad edasi kaks parimat koondist. Nüüd, kui pool valiksarjast on läbi, on esimene Eesti (kuus punkti) ja teine Leedu (viis punkti), äsja viimasele kaotanud Põhja-Makedoonia on nelja silma peal.