Ülipettunud Tänaku kohustuslik intervjuu: ei midagi head

«Sisenesin sodisesse kurvi liiga kiiresti ja vale nurga all ning kuigi üritasin teele tagasi saada, siis seal oli see lisatee, mis meid õhku paiskas ning nõnda Tänaku autol maandusimegi. See oli tegelikult õnnelik õnnetus, sest Martin [Järveoja] oli seal samas, kuid õnneks teda me ei tabanud. Mulon hea meel, et kõik on terved,» avaldas soomlane mõneti verdtarretava detaili.