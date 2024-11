Valus! Epeenaiskond kaotas ülipingelise veerandfinaali olümpiahõbedale

Avaetapi Fujairahis võitnud Eesti koondis koosseisus Katrina Lehis, Nelli Differt, Julia Beljajeva ja Irina Embrich alustas MK-sarja teist turniiri Iisraeli vastu, kellest oldi üle 34:33. Kusjuures enne eelviimast vastasseisu oldi minimaalses kaotusseisus, ent Lehise 5:2 minimatši võit Dar Hechti üle andis edu Eestile. Beljajeva kaotas viimase minimatši 5:6, aga sellest piisas, et võita.

«Mõned sooviavaldused on tulnud. Aga küsitakse täpsustavat infot, eelarve ja muu kohta. Kas kellegagi ja millal kokkuleppele jõuame, on omaette teema. On võimalik, et ükski huviline ei mahu meie eelarveliste võimaluste piiresse,» rääkis alaliidu juht Aivar Paalberg kaks nädalat tagasi Postimehele.