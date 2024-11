Kristjan Ilvese MK-hooaja esimene oluline hüpe läks totaalselt untsu

Tänases proovivoorus viienda tulemuse teinud Ilves ebaõnnestus PCRis täielikult. Ta hüppas kõigest 102,5 meetrit ja kogus 75,6 punkti, mis on sisuliselt poole vähem Riiberi saagist.

Kuigi proovivõistlus, võib see tulemus rikkuda Ilvese MK-hooaja avaetapi. Nimelt kui reedel või laupäeval, mil kavas vastavalt kompaktvõistlus ja Gunderseni formaat, pole hüppamiseks sobilikke tingimusi, arvestatakse PCRi tulemust. Seega Ilves peab lootma, et ilm püsib Soomes hea.

Võistlus punktide peale algab reedel, mil kavas on kompaktvõistlus, kus võistlejad suunduvad suusarajale fikseeritud stardiaegadega ning nad läbivad 7,5 kilomeetrit. See tähendab, et hüppemäel teise koha teeninud sportlane alustab võitjast kuus sekundit hiljem. PCRi tulemuse pealt pääseks Ilves rajale enam kui kaks minutit pärast liidrit. Alates 36. sportlasest pääsevad kõik mehed korraga rajale.