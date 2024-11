Kvalifikatsioonis säranud Aigrot tabas põhivõistlusel krahh

«Võistlemise tegi keeruliseks ilm ja tuul. Korralik keerutamine on siin mäe peal. Kõigil pole õnne, minuga oli täna sama lugu. Pole midagi teha. Hüpped on mul tegelikult väga head, pead norgu ei lase,» sõnas Aigro pressiteenistuse vahendusel.

«Enesekindlus on kõrgel. Tornaadost püsti jääda on tore. Kõige tähtsam on terve olla, et midagi ei juhtuks. Pikk hooaeg on ees, ühe hüppe pärast ei tasu suuski nurka visata.»