Enne võistlust

«Hüppele ei tahakski väga mingit hinnet anda. Olen enda peale nii pahane! Et ei suuda mingit muutust teha. Kahjuks viimase paari nädalaga on mingi rumal liigutus sisse tulnud. See tuleb nii automaatselt,» nentis Ilves laupäeval ETV otse-eetris.

​​«Tore on võistelda, kui sõidu ajal on mõnus. Ja saab kontrollitult sõita. Loomulikult suured tänud määrdemeestele, nad on fantastilist tööd teinud. Tõesti on mõnus võistelda, kui vorm lubab,» kinnitas Ilves, et suusarajal on kõik hästi.