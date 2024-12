Muudatuste peamiseks eesmärgiks on kulude kokkuhoid. Nõnda fikseeriti ära, et tulevikus on WRC-masinate maksimaalne maksumus 345 000 eurot ehk rohkem kui poole vähem kui praegu. Täpselt sama palju maksid kõrgeima klassi masinad ka vahemikus 2012-2016.