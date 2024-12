TÄNA Kas Eneli Jefimova toob Eestile ajaloo esimese medali?

Enne võistlust:

1993. aastast saati peetava 25 meetri basseini ehk lühiraja MMi medaliarve on Eestil siiani avamata. Kahel korral on finišeeritud neljandana (Jane Trepp 2010 ja Martti Aljand 2012) ning kolmel puhul viiendana (Triin Aljand 2010, Zirk 2021 ja 2022). Finaalikohti, seda koos Jefimova tänasega, on kokku nüüdseks kuraditosin.