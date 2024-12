OTSEBLOGI Mida suudab Kristjan Ilves ühisstardiga sõidus?

Enne võistlust:

Kahevõistluse ühisstardis lähevad kõik võistlejad korraga 10-kilomeetrisele suusarajale ning sõidu tulemustest sõltub, kellel kui palju punkte on hüppemäele minnes.

Sel hooajal on ühisstart toimunud vaid korra, seda avaetapil Soomes Rukal. Seal jäi Ilves kümnendaks. Üleüldse läks tal avanädalavahetus aia taha, kuid viimati Norras Lillehammeris oli meie mees märksa parem: klassikalises Gundersenis teenis ta viienda ja kompaktvõistluses kümnenda koha. Olgu öeldud, et Rukal vigastatud pöial tegi talle jätkuvalt liiga ning hüppemäe enesekindlus oli samuti kadunud.

«Enesekindlust polnud rohkem [kui varem], aga õnneks sain selle hüppega istumise paika. Ma ei läinud enne äratõuget olevasse kurvi nii agressiivselt sisse ja see päästis palju,» kommenteeris Ilves toona ETV eetris oma õhulendu.

Näib, et hüppekindlus on tagasi, sest eilsel katsevõistlusel ehk PCRil sai Ilves kirja viienda hüppetulemuse. PCR on tähtis, sest kui ilmaolud ei lase hüpata, arvestatakse võistlusel seda tulemust.